“Sì all’Italia del Sì”, l’iniziativa nazionale di Azione-Iv domani mattina farà tappa a Corleto Perticara

C’è anche Corleto Perticara, presso il centro oil della Total, tra le otto ‘piazze’ italiane per la manifestazione nazionale sull’energia ‘Sì all’Italia del Sì’ lanciata dalla lista di Azione – Italia – Calenda. “I Sì contro chi dice sempre No che hanno messo l’Italia nelle condizioni di non autosufficienza energetica”, “Si contro i no ideologici di destra e sinistra sull’energia”. L’iniziativa andrà in diretta nazionale domani a partire dalle 11 e 30 sui canali online in una sorta di dibattito nazionale a più voci sul tema dell’energia e sul corretto utilizzo delle risorse e delle potenzialità presenti in Italia nell’ambito dell’emergenza energetica e dell’aumento del costo delle bollette dell’energia. Da Corleto interverrà in diretta il capolista al proporzionale della Camera dei deputati, Mario Polese. Saranno presenti i candidati. Le altre piazze sono Piombino dove interverrà Carlo Calenda, Melendugno dove interverrà Teresa Bellanova, Ravenna con Matteo Richetti, Brescia con Matteo Renzi Mariastella Gelmini, Acerra con Mara Carfagna, Roma con Maria Elena Boschi e Francesco Carpano e Genova con Raffaella Paita.