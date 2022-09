Acquedotto lucano approva il progetto di risanamento e rilancio: «Nessun incremento delle tariffe per gli utenti». Andretta porta l'ente fuori dal pantano

Acquedotto lucano ha approvato il bilancio di esercizio 2021 e ha presentato il progetto di risanamento e rilancio con cui l'azienda intende uscire dalla situazione di crisi, "ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale - ha spiegato l'amministratore unico, Alfonso Andretta - e tenendo conto dei seguenti presupposti indicati dal socio di riferimento: non incrementare le tariffe agli utenti, mantenere gli attuali livelli occupazionali e salvaguardare gli interessi dei creditori". La NewCo, proprietà di Acquedotto lucano, prenderà in affitto la gestione del servizio idrico integrato e svolgerà le attività finanziate, mentre la OldCo gestirà la situazione debitoria e creditoria pregressa. Inoltre la NewCo, oltre a svolgere tutte le attività di Acquedotto lucano, realizzerà, con il supporto economico e finanziario della Regione BASILICATA, un progetto di risparmio energetico che le consenta di far fronte all'attuale elevato costo dell'energia, ma anche i progetti per i quali sono stati richiesti e ottenuti circa 383 milioni di investimenti. Tale intervento regionale, necessario per contenere gli effetti connessi all'incremento dei costi dell'energia elettrica, dovrà essere calibrato annualmente. Al termine di un periodo, che si stima pari a 5 anni, la NewCo verrà riassorbita da Acquedotto lucano che si troverà così, alla scadenza del quinquennio, a riacquisire la gestione diretta. Secondo la Regione BASILICATA, socio di maggioranza, "la riorganizzazione societaria proposta servirà a costruire strumenti più agili per affrontare sia i problemi del passato che quelli congiunturali". L'auspicio "è che Acquedotto lucano, anche attraverso la riorganizzazione, possa conseguire i vari obiettivi individuati dal governo regionale".