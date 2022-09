Elezioni, a Matera arriva il sottosegretario leghista Vannia Gava per la presentazione dei candidati

Mercoledì 7 Settembre, alle ore 18.30, a Matera, presso l’Hotel San Domenico, alla presenza del Sottosegretario per la Transizione Ecologica Vannia Gava, la Lega di Basilicata presenta i propri candidati di Camera e Senato alle prossime elezioni del 25 Settembre. Saranno presenti infatti il senatore e capolista Pasquale Pepe, Donatella Merra e Pasquale Cariello candidati alla Camera dei Deputati, e Stefania Polese candidata leghista per il Senato.

Oltre a fare un punto sulla campagna elettorale già iniziata, la Lega promuove questo incontro per affrontare tematiche importanti come la crisi energetica e gli aumenti sconsiderati delle bollette che tanto stanno condizionando la vita degli italiani. La Lega, da sempre sensibile alle problematiche della popolazione, ha già messo in campo diverse iniziative per dare un sostegno alle famiglie meno abbienti e la Legge sul Gas in Basilicata, fortemente voluta dal nostro Gruppo consiliare, è un esempio. Alla riunione saranno presenti imprenditori e sostenitori