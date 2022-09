Lauria tra i paesi più sostenibili d’Italia, la soddisfazione del sindaco Gianni Pittella

In linea con l’Agenda 2030, siamo lieti di poter dare inizio al percorso del sistema della sostenibilità con il Comune di Lauria – annuncia il Presidente Nazionale de “I Paesi più Sostenibili d’Italia” Pino Vitale – confermando gli elementi e le scelte attente in tema ambientale, già in parte realizzate dal Comune stesso. La nostra “mission” è quella di contribuire e aiutare la diffusione della cultura della sostenibilità nelle Comunità interne e dell’empowerment delle capacità di attrazione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L’inclusione del Comune di Lauria in un sistema di rete, che migliora e valorizza le aree interne e le piccole comunità – afferma il Sindaco, Sen. On. Gianni Pittella, – rappresenta l’opportunità di rafforzare quelle azioni politiche nonché amministrative già intraprese volte a favorire lo sviluppo sostenibile della nostra comunità.