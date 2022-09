Catena umana per la sanità materana, Gioventù Nazionale Matera-Basilicata: "Con quale consapevolezza manifestava il Pd?"

Di seguito la nota integrale

"Gioventù Nazionale Matera-Basilicata (Fratelli d’Italia) guarda con curiosità alla manifestazione di protesta organizzato dalle sigle sindacali che ha avuto luogo lo scorso 3 settembre sotto l’ospedale “Madonna della grazie” di Matera. L’argomento “sanità” sta particolarmente a cuore ai giovani residenti della nostra Città, è indubbio che siamo preoccupati dalle politiche messe in campo circa il futuro del nostro polo ospedaliero e anche noi, come tutti coloro i quali erano lì ieri mattina, siamo interessati affinché crescano gli investimenti nel nostro ospedale per garantire le migliori cure alla nostra gente. Non è un caso, però, che a questa manifestazione abbiano partecipato attivamente, come si evince dalla stampa, il Partito Democratico ed Europa Verde-Verdi Matera, due partiti che insieme giocano la competizione elettorale del prossimo 25 settembre. Non si è fatta poi fatica a riconoscere altri volti noti del panorama politico locale, i quali nomi potrete facilmente trovare sulla schede elettorale tra soli 20 giorni. Una delle figure istituzionali a cui si è più fatto appello durante la manifestazione è sicuramente quella del Governatore Vito Bardi, a capo di una Giunta di centrodestra da appena tre anni. Ma davvero vogliamo credere che il suo Governo è in soli tre anni responsabile del declino del nostro ospedale? E con quale consapevolezza del loro trascorso gli esponenti dello stesso PD che ha governato la Basilicata negli ultimi vent’anni, con tutti i conseguenti tagli alla sanità e malgoverno del nostro sistema, erano lì ieri a manifestare? Il moto popolare è la prima essenza dell’attività democratica, ma quando questo attivismo viene strumentalizzato per meri interessi politici in vista delle prossime elezioni diventa sciacallaggio".