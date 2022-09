Basilicata in Azione scalda i motori. Pessolano 'incorona' Pittella, trascinatore del Terzo Polo lucano

«Marcello Pittella nella sua vita politica e privata ha dimostrato a tutti noi cosa sia il coraggio, la forza di volontà, la resilienza, la fiducia nel futuro e la fiducia in questa Basilicata. Una Basilicata che non merita questa classe dirigente di estremisti, di destra e sinistra. Marcello è figlio e padre di questa terra, seme e radici del riformismo. La sua cultura politica e la sua esperienza sono una grande risorse per la Basilicata, per la Politica e per il Terzo Polo qui e in Italia», lo afferma il numero uno di Azione in terra lucana, Donato Pessolano. «Aprire la sua campagna elettorale, da leader di Basilicata in Azione, - dice Pessolano - sarà per me un grande privilegio ma sarà soprattutto l'inizio di una storia politica che è nata con coraggio pochi anni fa ed ha l'ambizione di arrivare lontanissimo. Lo riconoscono tutti, siamo la forza tranquilla della serietà e della responsabilità. Abbiamo idee, proposte, soluzioni che vogliamo offrire alla comunità lucana per farla diventare modello e protagonista nel Mezzogiorno. Il futuro - sostiene Pessolano - non può più essere una terra sconosciuta ma deve diventare un tempo sicuro che dobbiamo iniziare a programmare. Con coraggio e visione. Con studio e abnegazione. Con generosità e buon senso - conclude - andando oltre gli inutili steccati identitari. Perché è quello che serve alla nostra terra. Perché è quello che vogliono le lucane e i lucani. Perché è quello che voglio anche io»