Attacco a Comitati elettorali e gazebo di FdI, interviene Smaldini: «Ricorrere alla violenza è sempre sbagliato, il dibattito torni su temi e proposte»

«È successo in Basilicata, ma anche a Milano e in molte altre zone d'Italia: numerosi comitati elettorali e gazebo di Fratelli d'Italia sono stati oggetto di atti vandalici e azioni violente», lo afferma Maria Ivana Smaldini (FdI), candidata alla Camera dei Deputati per il collegio plurinominale della Basilicata. «Duole rilevare - prosegue Smaldini - una sensazione di intolleranza nei confronti di una forza politica e di un partito che fin dal primo istante ha fatto del dialogo un punto di forza. Lo ha dimostrato Giorgia Meloni e lo ha dimostrato Marco Carras, attivista Lgbtq+, che a Cagliari in maniera pacifica ha espresso la propria opinione interrompendo un comizio e dando vita ad uno scambio di battute su visioni diverse. È questo lo spirito, come rimarcato da Meloni, di chi cerca un civile confronto verbale e si rispetta pur avendo differenti opinioni ma che difende fortemente quello in cui crede. Ricorrere alla violenza e ad azioni vigliacche e poco degne di una società civile - conclude Smaldini - è sempre sbagliato e mi auguro che il dibattito in questa campagna elettorale possa tornare su temi e proposte e che queste possano essere pacificamente discusse da chi ha posizioni differenti nell'ottica del dialogo e dell'arricchimento».