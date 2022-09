Il Pd delle epurazioni di La Regina. Dichiarazioni choc del segretario. Che poi prova a mettere una pezza. Ma è peggio del buco

Non sono bastati i veti del Pd sull’ex governatore, Marcello Pittella, per evitare la sua candidatura alle politiche. Ora il segretario Raffaele La Regina, reduce dalla figuraccia nazionale dei suoi tweet antisionisti e al contempo dalla conquista della medaglia per aver prodotto una situazione disastrosa nel Centrosinistra, dichiara anche la volontà di «epurazione» dei pittelliani dal Partito «democratico», come riporta oggi un quotidiano locale.

C'è da dire che il segretario in fasce dopo qualche ora e probabilmente dopo che qualcuno gli ha fatto notare l'ennesima gaffe ha tentato, come al solito maldestramente, di raddrizzare il tiro: «La parola “epurazione” non appartiene alla mia cultura politica». E dopo avere avvelenato i pozzi ha tentato di nascondere il veleno con queste parole: «Qualcuno, invece, l’ha praticata nel 2016.

Preferisco parlare dei problemi dei lucani, di temi, di riconoscenza verso il partito, lealtà verso una comunità, rispetto per militanti, dirigenti ed elettori. Difficile farlo capire al terzo polo lucano che si intrufola nelle vicende del Pd perché non ha la credibilità per stare fra la persone. Sono proprio loro l’esempio da non seguire quando si parla di lealtà e coerenza». Il tutto sul suo profilo Facebook, con pochi like in calce e un paio di condivisioni (a dimostrazione che ormai il re è nudo e, a questo punto, pure La Regina). Non una parola sui pittelliani che sono ancora nel Pd e che con molta probabilità sceglieranno il voto disgiunto. Era difficile fare un po' di chiarezza? Ma, d'altra parte, un tempo i segretari facevano i segretari. Oggi passeggiano al mercato sperando di raccattare qualche voto per un surrogato napoletano che non tira nemmeno tra i militanti storici. Il suk della politica, però, non ha mai premiato. E questo qualche esperto consigliori dem dovrebbe pur provare a spiegarlo all'ex candidato.