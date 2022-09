Mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata 2021: Latronico presenta l'Avviso

“Promuovere la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, il mantenimento e il ripristino della naturalità, la riqualificazione delle aree urbane”, questo lo scopo dell’avviso pubblico “per la presentazione e selezione di progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata 2021”. Ad affermarlo è l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico