Sanità lucana: quale futuro per l'Irccs Crob di Rionero in Vulture?

«Uil Fpl chiede un incontro urgente sul futuro dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture con una lettera inviata al governatore Bardi e all’assessore regionale alla Salute, Fanelli. Di seguito la nota integrale. Alla luce del Consiglio comunale aperto avvenuto nel Comune di Rionero in Vulture in data 1° Luglio 2022, la scrivente con tutte le O.S. presenti nell’IRCCS CROB, avevano chiesto tramite Pec del 13/07/2022, un incontro urgente al fine di chiarire la reale situazione della produzione scientifica attuale e dello stato reale e futuro dell’Istituto e dei suoi dipendenti. Comprendendo il momento particolare dovuto anche alla recente nomina dell’Assessore alla Salute e il periodo estivo, chiede di dare seguito alla richiesta fatta in precedenza per avere ulteriori delucidazioni alla luce di nuove dinamiche avvenute nell’ambito della Sanità Regionale che se da un lato sono meritevoli di soddisfazione dall’altro alimentano le incertezze in merito al futuro dell’IRCCS CROB», recita una nota della sigla sindacale.