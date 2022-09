Elezioni, Smaldini (FdI): «A cannabis e jet privati FdI preferisce parlare di famiglia e scuola»

«Sostenere le famiglie significa sostenere la Nazione. Investire nel welfare significa investire nel sistema Italia», lo sostiene Maria Ivana Smaldini candidata di FdI per il collegio plurinominale della Basilicata alla Camera dei Deputati. «Le famiglie sono sempre più povere e in determinati contesti questo si traduce anche in un disagio educativo e in un tasso di dispersione scolastica sempre maggiore. La prima forma di educazione - prosegue Smaldini - ha luogo tra le mura domestiche e a scuola, per questo motivo è importante sostenere le famiglie realmente bisognose, evitando a monte stranezze e storture del reddito di cittadinanza e dei facili "soldi a pioggia" che tanto hanno riempito in questi anni le cronache regionali e nazionali. Favorire il lavoro e le imprese che assumono e non lo scriteriato assistenzialismo. Contestualmente - dice Smaldini - ritengo che si debba monitorare seriamente la piaga della dispersione scolastica e intervenire in primis per sottrarre tanti giovani dalle maglie della criminalità comune e organizzata con la promessa di guadagni facili. Occorre strutturare progetti impattanti per recuperare una passione verso l'apprendimento e stimolare ragazzi e ragazze ad imparare un mestiere, spendibile - è l'auspicio - fin da subito. In questo senso FdI ha sempre dimostrato una particolare sensibilità. Pochi mesi fa, inoltre, è stata approvata la legge di riforma degli Its e proprio su iniziativa di FdI sono stati inseriti i corsi di Alto Artigianato, vera eccellenza del Made in Italy. A cannabis e jet privati - conclude Smaldini - FdI preferisce parlare di famiglia e scuola, perchè è qui che si forma il cittadino del futuro».