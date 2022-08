Bonus gas? Per la Cgil lucana è populismo concederlo anche a chi non ha difficoltà economiche

Sul tema, però, già lo scorso 14 agosto (commentando l'approvazione della Legge nel corso del Consiglio regionale di sabato 13 agosto) si era espresso il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello, specificando che: "Le compensazioni ambientali si chiamano, non a caso così, perché riguardano gli effetti e le ricadute delle attività estrattive sulla salute della popolazione e non fanno distinzione alcuna tra benestanti o indigenti". Inoltre lo stesso Coviello teneva a ribadire: "È notoriamente risaputo che l'Isee crea, talvolta, numerose storture nel quantificare il benessere reale di un nucleo familiare. Perché spesso a monte c'è un problema di evasione fiscale, di lavoro nero e anche di soldi a pioggia con il reddito di cittadinanza: tutti ambiti nei quali FdI da sempre si batte per intervenire con strumenti migliori, regole chiare e criteri efficaci"

Di seguito il comunicato del segretario Summa:

“Trovo sconfortanti e alquanto superficiali le modalità con cui si stanno affrontando, nella nostra regione, i temi del caro energia e della transizione energetica. La mancanza di una strategia e programmazione a medio e lungo termine metterà a serio rischio la tenuta dell’occupazione e il futuro del lavoro. Una eccessiva attenzione e concentrazione su un provvedimento che ha molti limiti e che, se si analizzasse nel merito e con i numeri alla mano senza lasciarsi trasportare dall’euforia populistica, non sarà in grado né di rispondere al bisogno delle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà né di tracciare alcuna prospettiva di sviluppo per il futuro della nostra regione”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata Angelo Summa.

” Si poteva garantire il gas gratis fino al 100 per cento della bolletta, compresi gli oneri – continua – se si fosse rivolto lo sguardo ai lavoratori, pensionati e famiglie con redditi sotto i 35 mila euro. Invece è stata scelta la strada populista di concedere uno sconto della bolletta della gas di meno del 50 per cento (40 euro al mese ) a tutti, indistintamente, compreso coloro con redditi alti e senza alcuna difficoltà finanziaria. Su questo le forze politiche che si candidano a governare il paese dovrebbero esprimersi con considerazioni di merito e non parlando per slogan populistici. A questo si aggiunga il tema dei temi: tra dieci anni la Basilicata, così come il resto dell’Europa, dovrà uscire dal fossile e questo segnerà il futuro dello sviluppo della nostra regione. Il negoziato con Eni si doveva basare su queste prospettive non elemosinando qualche royalties in più da sbandierare in campagna elettorale. Si sarebbero dovute obbligare le compagnie petrolifere (Eni, Total, Shell) ad investire in Basilicata nelle rinnovabili, nelle filiere produttive energetiche di nuova generazione, a costruire centri di ricerca ad alto contenuto tecnologico, considerato che la nostra regione oggi fornisce al Paese il 9 per cento del fabbisogno energetico nazionale.

Siamo di fronte a un rischio di recessione e di crollo del nostro sistema produttivo, con aziende che non sono più nella condizione di poter produrre e salvaguardare i livelli occupazionali. In Basilicata – afferma Summa – sono mesi che stiamo chiedendo interventi strutturali a sostegno del nostro sistema industriale, a partire dall’indotto dell’ automotive che rappresenta una quota significativa del PIL regionale. Sono note a tutti le avviate procedure di ricorso agli ammortizzatori sociali o di licenziamento di quest’ultimo periodo da parte delle imprese del settore della logistica, così come è evidente che la contrazione della produzione di Stellantis sta determinando un blocco produttivo di fatto, nonostante l’ indotto di Melfi non è connesso alla produzione del motore a scoppio ma riguarda prioritariamente la produzione della componentistica. A Melfi abbiamo una capacità produttiva dello stabilimento che è sottoutilizzata. Stiamo assistendo, invece, ad esodi incentivati con gli accordi volontari che stanno determinando l’uscita dal mondo del lavoro di oltre 5 mila addetti nel paese e circa 1000 a Melfi che andranno ad ampliare la platea dei disoccupati. Quello che sta accadendo dovrebbe sollecitare tutte le forze politiche ad assumere posizioni coerenti e nette affinché Stellantis non continui a delocalizzare le produzioni. Siamo di fronte ad una dismissione industriale nel Mezzogiorno proprio a partire dall’area industriale di Melfi. E come argomentare sugli ingenti extraprofitti prodotti, in questi mesi, dalle imprese che operano nei settori energetici a partire proprio dalle compagnie petrolifere che estraggono in Basilicata? Qualcuno si è posto il problema di quantificare gli importi di tali surplus? Extraprofitti che andrebbero tassati e ridistribuiti sui territori a beneficio della collettività.

Invece – conclude segretario si preferiscono i titoloni di giornali sul gas gratis, mentre la Basilicata e i suoi lavoratori rischiano il tracollo”.