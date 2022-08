Elezioni, Smaldini (FdI): «Errore parlare di quote rosa ma di merito delle donne in politica. La mia candidatura parte da volantinaggio e gazebo»

«È per me un grande onore rappresentare il simbolo di FdI in qualità di candidata al collegio plurinominale della Basilicata per la Camera dei Deputati», lo sostiene Maria Ivana Smaldini, volto e nome storico dei meloniani lucani. «La mia candidatura - prosegue Smaldini - parte dal basso, dalla vera militanza, dal volantinaggio e dai gazebo. Dal primo istante e fin dalla sua nascita ho aderito al progetto politico di Giorgia Meloni e in questi anni - ricchi di soddisfazioni ma anche di numerose difficoltà iniziali - non ho mai avuto un ripensamento. Non ho mai avuto alcuna esitazione e nessun egoistico desiderio di intraprendere nuovi percorsi per ragioni di opportunità personale. Ho visto nascere questo partito, ho contribuito a piantare il suo seme in Basilicata ed oggi dopo un incessante lavoro è germogliato con il sostegno dei tanti segretari cittadini: per questi motivi FdI rappresenta la mia casa. È sempre attuale il tema delle donne impegnate in politica, ritengo - dice ancora Smaldini - che non si debba parlare di quote rosa, ma di merito. Siamo l'unico partito in Italia ad avere un leader donna, non per questioni di genere, ma per merito, competenza e carisma e, pertanto, la mia candidatura è totalmente scollegata a temi di genere ma è figlia del lavoro e dell'impegno profuso in questi anni sul territorio. La mia sarà una campagna elettorale improntata sul dialogo e sull'ascolto e caratterizzata sui grandi temi legati alle donne e alla maternità, sulla scia di quanto già fatto in questi anni. Al risultato personale - conclude la candidata Smaldini - preferisco quello del gruppo e sono estremamente fiduciosa, stando ai sondaggi e al clima che si respira intorno alla nostra compagine, che in questa delicata tornata elettorale le urne possano regalare ad FdI uno straordinario risultato tanto in Basilicata, quanto a livello nazionale».