Sanità lucana, per il Crob di Rionero continua il processo di ammodernamento

Approvata dalla Giunta regionale la delibera di rifinalizzazione e rimodulazione del programma di acquisto di attrezzature e apparecchiature a favore dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture. In particolare, il provvedimento ammette a finanziamento, nell’ambito del programma rimodulato, l’acquisto di 2 autoclavi a vapore nella centrale di sterilizzazione presso il blocco operatorio dell’Istituto, in sostituzione delle precedenti autoclavi obsolete e con elevatissima frequenza di guasto. Il valore dell’intervento ammonta a circa 140.500,00 euro e si inserisce nell’intento, costantemente condiviso, di migliorare ed elevare la qualità dei servizi offerti e il livello della sicurezza delle prestazioni all’IRCCS-CROB di Rionero, perseguendo, come obiettivo generale, l’ammodernamento e l’efficientamento globale dell’Istituto.