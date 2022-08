Elezioni, parla Pessolano: «Azione in Basilicata unico argine agli irresponsabili di destra e di sinistra»

«Se a sinistra ormai non resta che un lontano ricordo di una stagione di governo riformista, nella destra lucana di Bardi e Meloni iniziano a venire fuori i primi nervosismi», lo afferma Donato Pessolano, numero uno di Azione in terra lucana. «Dal giorno dopo le elezioni - prosegue - inizieranno le fibrillazioni e le tensioni nella maggioranza in Consiglio regionale, a discapito dei lucani che vorrebbero solo una Regione funzionante e non funzionale ai diktat e ai bisogni dei consiglieri regionali di Lega - sempre meno -, FdI e di quel che resta di Forza Italia. Non possiamo permetterci questo stallo. I prossimi mesi saranno difficili, segnati dal rialzo delle bollette, non solo del gas, e di una crisi economica che si annuncia molto dura. La colpa dei partiti (Lega, Forza Italia, M5S) che hanno fatto cadere il governo Draghi, lasciando il paese irresponsabilmente senza una forte leadership, ricadrà purtroppo su tutti noi. Per questo - ribadisce Pessolano - è inaccettabile questo giochino delle poltrone e dei veti che terrà la nostra Basilicata sotto scacco. Servono responsabilità, serietà, concretezza e pragmatismo. Un'alternativa valida e credibile a questo bipolarismo degli irresponsabili e dei turisti della poltrona, che vengono in Basilicata solo per essere eletti, ora c'è ed è Azione con i suoi alleati del Terzo Polo. La "Basilicata Sul Serio" è la nostra priorità», conclude. "L'agenda Draghi non è un sogno, è una solida realtà. Perché è davvero solida".

Calenda, intanto, in una intervista a Repubblica, commentando il discorso del premier al Meeting di Rimini ha sottolineato la centralità del lavoro fatto dal premier Draghi: «Per me un'agenda Draghi c'è, non lo abbiamo perduto. Di certo molti del centrodestra, non nelle interviste, dicono di essere assolutamente convinti che dopo le elezioni Draghi sia la persona migliore per continuare a guidare il Paese - ha aggiunto Calenda -. Per ora lo dicono sottovoce».