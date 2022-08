Filippo Sinisgalli, prova la corsa a presidente della Provincia di Potenza: "A disposizione delle forze responsabili del centrosinistra"

È stata presentata sabato scorso la candidatura del consigliere provinciale e sindaco di Missanello, Filippo Sinisgalli alla Presidenza della Provincia di Potenza. A corredo della candidatura presso l’ufficio elettorale dell’ente Provincia a piazza Mario Pagano, sono state presentate 202 firme di sindaci e consiglieri comunali del Potentino. Un gran numero di amministratori, ben superiore a quanti ne erano necessari, che hanno deciso di sostenere la candidatura di Filippo Sinisgalli che è stato eletto a dicembre del 2021 come consigliere della lista ‘Provincia al Centro’ composta da Azione, Coraggio Italia, Italia Viva e movimento Civico Grande Lucania. Si tratta di una candidatura alla presidenza che nasce dal successo per la carica da consigliere provinciale quando Sinisgalli ottenne la fiducia di ben 106 amministratori, con la lista che arrivò a un ottimo 15 per cento, e risultando come terzo eletto per voti ponderati e addirittura primo per per voti singoli. Sinisgalli spiega: "La mia candidatura è figlia di un progetto di composizione di una forza moderata, riformista ed europeista continua con forza e con la coerenza di scelte ponderate attente alle dinamiche dei territori. La mia candidatura non è di rottura; sono a disposizione di tutte quelle forze del centro e del centrosinistra che guardano in prospettiva con coraggio e senza veti e steccati".