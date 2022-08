Caiata (FdI) per l'uninominale della Basilicata alla Camera: «Onorato, consapevoli della forza delle nostre idee»

«Sono onorato di essere il candidato della coalizione di centrodestra per il collegio uninominale della Basilicata alla Camera dei Deputati», è quanto premette in una nota il deputato di FdI, Salvatore Caiata. «Siamo consapevoli - prosegue - della forza delle nostre idee e delle aspettative degli italiani e delle italiane. A cannabis e immigrazione, temi tanto cari al centrosinistra, rispondiamo con la massima attenzione alle Partite Iva, ai piccoli professionisti, alle Pmi e a chi fa impresa in maniera onesta, creando occupazione e rispettando i diritti dei lavoratori. Sosteniamo le realtà virtuose della nostra industria e la tradizione del nostro settore primario: il Paese che produce non può essere abbandonato ad affrontare il caro bollette. L'Italia dei prossimi anni - conclude Caiata - dovrà fare i conti con la transizione ecologica e la crisi energetica: servono scelte forti e lungimiranti per il bene del Paese e della Basilicata».