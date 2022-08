Salvini candidato in Basilicata come capolista della Lega in Senato. Un omaggio a Fanelli e Guarente? No, una sfida al Dem La Regina

Dopo il boom elettorale del 2019 la Lega in Basilicata stenta a riprendersi. I sondaggi, del resto, sono eloquenti e premiano la compagine di Giorgia Meloni. Nonostante ciò il segretario della Lega, Matteo Salvini, rivela la scelta di correre nella terra dalla quale è "scappato" (preferendo l'ombra del Vesuvio) il lucano e ministro della Salute nonchè rigorista delle restrizioni, Roberto Speranza e sottolinea che correrà nella stessa regione di Raffaele La Regina, esponente del Pd lucano, candidato alla Camera e finito al centro di numerose ed aspre polemiche, inizialmente per un post contro lo Stato di Israele e successivamente per altre posizioni espresse a mezzo social (da Facebook a Twitter) su Tap ed Expo di Milano con grandissimo imbarazzo in casa Pd e sconcerto della Comunità ebraica di Roma.