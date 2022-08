Elezioni, parla Caiata (FdI): "Contrastare la concorrenza sleale, Pmi al centro del nostro programma"

"Restituire dignità e libertà alle persone oneste che creano lavoro in Italia: è la sfida lanciata da Fratelli d'Italia che mette le piccole e medie imprese al centro del proprio programma", lo afferma il deputato di FdI, Salvatore Caiata. "Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito - complice anche la pandemia e le sue mille contraddizioni in termini di misure restrittive - alla morte sociale della figura dell'imprenditore e alla perdita di migliaia di imprese, depositarie della tradizione, dell'eccellenza e dell'arte del Belpaese. Colpa dell'eccessiva tassazione, della burocrazia, talvolta lenta e farraginosa e colpa della concorrenza sleale di chi riesce a nascondersi al fisco e che in un'economia di mercato aperta invece di stimolare la sana competizione ha determinato l'indebolimento di chi fa impresa in maniera onesta. Fratelli d'Italia - aggiunge Caiata - punta a sostenere le Pmi affinché possano creare occupazione e mitigare quel senso di precarietà che affigge giovani e meno giovani in età lavorativa. Non solo interventi per un fisco più giusto e sostenibile ma azioni concrete per combattere il fenomeno delle aziende fantasma gestite solitamente da extracomunitari che aprono e chiudono, eludendo il fisco ben prima che gli organi preposti possano intervenire. Per questo motivo - conclude Caiata - come ribadito da Giorgia Meloni, l'obiettivo è quello di stabilire una fideiussione a carico di chi, fuori dal raggio comunitario, vuol fare impresa in Italia, il tutto a garanzia del pagamento delle tasse. Noi sosteniamo le Pmi italiane e sia ben chiaro non disprezziamo assolutamente chi dall'estero sceglie il nostro Paese investendo talvolta ingenti risorse e creando occupazione, purché operi con serietà e trasparenza, rispettando il fisco e i lavoratori".