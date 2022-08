Il rinnovamento del Pd passa dai giovani, Letta lancia 4 under 35. La Regina ringrazia: «Onorato»

«Mi onora la richiesta del Segretario Enrico Letta per un impegno nel portare avanti le battaglie su lavoro, ambiente, diritti e rinnovamento - al Sud vale doppio - e per avermi indicato fra i cinque giovani capilista per le elezioni politiche, con la ratifica della direzione nazionale del Partito Democratico», è il cinguettio di La Regina. 29 anni, nato a Potenza, laureato in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali all’Università Federico II di Napoli con una tesi in Storia delle istituzioni politiche sulla questione meridionale e la figura di Francesco Saverio Nitti. Nel 2014 viene eletto Presidente del Forum dei Giovani di Potenza. È tra i segretari regionali di partito più giovani d'Italia. Numero uno del Pd della Basilicata dal dicembre 2021.