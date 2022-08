Gas gratis ai lucani, Coviello (FdI) replica a La Regina (Pd): «Un buon tacer non fu mai scritto»

«Il segretario regionale del PD, Raffaele La Regina, segue la linea suicida tracciata dalla CGIL, contestando la legge che darà il gas gratis a tutti i lucani con toni da sinistra massimalista. La stessa sinistra che da tempo ha abbandonato le classi più fragili della società, incapace di affrontare i problemi reali delle famiglie. Le compensazioni ambientali si chiamano, non a caso così, perché riguardano gli effetti e le ricadute delle attività estrattive sulla salute della popolazione e non fanno distinzione alcuna tra benestanti o poveri che siano. Ma al netto del merito, ritengo sia superfluo fornire ulteriori specificazioni, data l'inconsistenza delle motivazioni del segretario regionale dei Dem. Mi viene da fargli una domanda: la norma - stando a quanto ascoltato di recente - è in ordine: totalmente sbagliata, ingiusta, scritta male, poco equa, mortificante per le imprese e altre banalità ripetute in questi giorni, perché, dunque, i consiglieri regionali del PD non hanno votato contro ma si sono semplicemente astenuti? C'è un ammutinamento in casa PD? Agli esponenti eletti in Consiglio Regionale è poco gradita la linea del segretario? È notoriamente risaputo che l'Isee crea, talvolta, numerose storture nel quantificare il benessere reale di un nucleo familiare. Perché a monte c'è un problema di evasione fiscale, di lavoro nero e di soldi a pioggia con il reddito di cittadinanza: tutti ambiti nei quali FdI da sempre si batte per intervenire con strumenti migliori, regole chiare e criteri efficaci. I lucani non sono nati ieri e sono in grado di distinguere le azioni concrete dalla sterile propaganda, soprattutto da parte di chi ha governato per 30 anni senza mai incidere realmente a vantaggio dei lucani: perché una simile misura non è stata posta in essere prima? Perché i lucani fino ad oggi non hanno avuto benefici per il semplice fatto di risiedere nel così detto Texas d'Italia? Cosa è stato fatto negli ultimi 20 anni con le compensazioni ambientali? Perché le risorse del nostro sottosuolo non hanno creato alcun valore aggiunto? I nomi di chi le ha gestite e di chi ha sottoscritto gli accordi sono noti. C'è stato un approccio totalmente sbagliato a vantaggio della collettività mentre le attività estrattive certamente sono state utili e propedeutiche alle carriere politiche di alcuni esponenti del centrosinistra. I lucani non dimenticano, caro La Regina. Le "mancette" sono attribuibili ad alcune - e poco fortunate - vostre iniziative del passato. Un buon tacer non fu mai scritto». Così il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello, replica con una nota al segretario regionale del Pd, Raffaele La Regina.