Lomuti rispolvera l'orgoglio del Movimento: «Siamo solo noi a preoccuparci delle persone in difficoltà»

«Vengo da una regione dove i ragazzi sono costretti a emigrare perché il lavoro o è poco o è sottopagato. Sono un uomo del sud. Ne ho viste di donne che fanno fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro e di uomini mortificati con paghe da fame. Per questo non capisco davvero come fanno le altre forze politiche a chiedere di eliminare il Reddito di cittadinanza, una misura che ha ridato dignità a milioni di italiani. Non capisco come sia possibile che la nostra battaglia per un Salario minimo legale non trovi l'unanimità in parlamento. Perché un giovane in gamba della mia terra deve andare per forza all'estero per essere pagato come merita? È possibile che per avere un rapporto di lavoro sano che non calpesti i diritti occorra andare via dal nostro Paese? È possibile che una famiglia (quando il lavoro c'è) debba avere difficoltà anche a permettersi una pizza a settimana e una vacanza all'anno? Non è possibile. Per questo credo nel Movimento 5 Stelle. E credetemi, non è retorica. Ma dopo quattro anni e mezzo in parlamento mi sono reso conto che siamo davvero solo noi a preoccuparci delle persone che sono in difficoltà. Se guardate gli altri partiti, vi rendete conto che il loro impegno è incentrato solo su come spartirsi le poltrone. Non cambieranno mai!», così su Facebook il senatore lucano del M5s Arnaldo Lomuti, il quale recentemente ha presentato l'autocandidatura per le prossime elezioni politiche.