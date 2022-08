Discussione Ddl gas, Coviello (FdI): «Accolgo l'appello del presidente Bardi, è l'inizio di un modello virtuoso»

"La convocazione del Consiglio regionale straordinario per il prossimo sabato, per discutere il Ddl gas rappresenta un momento storico per una regione che ha contribuito e contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico nazionale", lo afferma il capogruppo di FdI Basilicata, Tommaso Coviello. "Con la molecola gas gratuita i lucani potranno contare su un provvedimento di straordinaria importanza. Un sostegno concreto - rimarca Coviello - per mitigare il caro bolletta. Un aiuto per le famiglie che rischiano di essere travolte dagli ulteriori aumenti previsti dal prossimo autunno. Non possiamo assolutamente permettercelo. Pertanto e non può essere altrimenti, accolgo l'appello del presidente Vito Bardi, il quale - come mai accaduto in passato - ha fatto valere sul tavolo delle trattative con le compagnie petrolifere gli interessi dei lucani. Sono certo che l'Assise regionale saprà rispondere con senso di responsabilità mettendo al primo posto l'interesse dei lucani e della Basilicata. È questo - conclude - l'inizio di un modello virtuoso che mette al centro non solo la gratuità della componente gas ma anche i progetti non oil che saranno nel prossimo futuro sempre più centrali nell'agenda politico-programmatica in termini di transizione e occupazione".