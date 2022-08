Venosa: dal 9 agosto ripartirà il servizio di dialisi. Il leghista Zullino: "Abbiamo mantenuto la promessa"

"Sono felice di comunicare che il servizio dialisi offerto presso il Presidio Ospedaliero di Venosa riprenderà regolarmente dal prossimo martedì 9 agosto". Queste le parole soddisfatte del consigliere regionale, Massimo Zullino, presidente della quarta commissione consiliare 'Politica sociale'. "Come annunciato anche dal Direttore della Azienda Sanitaria di Potenza Luigi D’Angola - continua l'esponente della Lega -, le acque di dialisi sono risultate a norma negli esami di controllo, pertanto, le attività saranno ripristinate in totale sicurezza. Si tratta dell’ennesimo risultato portato a casa dalla maggioranza di governo di centrodestra che ha dato seguito alle parole, mantenendo la promessa fatta e garantendo così un servizio fondamentale per la comunità di Venosa e dell’intera area del Vulture Alto Bradano" . "Un ringraziamento speciale agli utenti e ai loro familiari per la grande pazienza che hanno dimostrato affinché potessimo lavorare per riprendere con le attività in piena sicurezza, usufruendo momentaneamente della sede di Rionero in Vulture. Un plauso speciale - aggiunge ancora Zullino - anche agli operatori sanitari tutti dell’ospedale di Venosa e alla sua direzione ospedaliera che hanno colmato perfettamente questa fase di emergenza e hanno contributo in maniera significativa al ripristino della normalità con il ritorno del servizio nella struttura". "Come coalizione - conclude il presidente della quarta commissione consiliare 'Politica sociale' - continueremo ad impegnarci e lavorare in questa direzione, al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, offrendo servizi sempre più efficaci ed efficienti per il popolo lucano".