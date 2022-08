Cartellone degli eventi estivi a Corleto Perticara, il punto del sindaco Mario Montano

«Con la Santa Messa per il decimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Vincenzo Cantore prenderanno ufficialmente il via, da domani, le iniziative del cartellone estivo», è quanto afferma Mario Montano, sindaco del comune di Corleto Perticara. «Si tratta di un ricco e ben strutturato programma che fino al prossimo 26 agosto mira ad animare la nostra comunità e ad allietare le giornate con numerosi eventi che abbracciano gli interessi di bambini e adulti e che spaziano dalla musica, alla cultura, passando per uno spettacolo pirotecnico. Ci auguriamo il massimo coinvolgimento ed una grande partecipazione. Un doveroso ringraziamento - conclude il sindaco Montano - alla joint venture Tempa Rossa, costituita da TotalEnergies EP Italia, Shell E&P Italia e Mitsui E&P Italia B, che ha contribuito con la propria sponsorizzazione alla realizzazione di questo cartellone estivo che sarà certamente all'altezza delle aspettative».