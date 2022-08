Bardi a Tramutola: obiettivo nuove politiche di sviluppo e di crescita nelle differenti aree lucane

“Stamattina a Tramutola abbiamo discusso del futuro dei giovani, dell’accordo sulle compensazioni ambientali e di tutte le nostre azioni per i piccoli comuni, cruciali per combattere lo spopolamento e attivare nuove politiche di sviluppo e di crescita nelle differenti aree del territorio. Ringrazio il Sindaco Luigi Marotta, la Giunta, i rappresentati locali tutti e il consigliere regionale Nario Aliandro per l’accoglienza e il confronto proficuo sulle esigenze del territorio. La Regione è accanto a tutti i comuni della Basilicata, che sono la forza vitale della nostra bellissima terra”. Lo ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine di un incontro che si è tenuto questa mattina a Tramutola alla presenza del Sindaco Marotta, dei componenti della Giunta comunale e del consigliere regionale Aliandro.