Bella, il 6 agosto la cerimonia della quarta edizione del premio “La Meglio Gioventù”

BELLA – Torna anche quest’anno la quarta edizione del premio – borsa di studio “La Meglio Gioventù”.

L’evento è organizzato, per il quarto anno consecutivo, dall’associazione Filemone – Comitato di Promozione per l’Integrazione tra i Popoli di Bella(Pz) in collaborazione con i cittadini e le imprese del territorio che hanno finanziato le 7 borse di studio che poi verranno assegnate durante la cerimonia del 6 agosto alle 18.00 presso il ristorante “I Sapori del Borgo” di Bella.

“Siamo davvero orgogliosi di questa quarta edizione – dichiara il presidente di Filemone Angelo Leone – perché questo premio, fatto dal basso, è davvero uno spot per lo studio, il merito e cerca di valorizzare i nostri giovani studenti. E continueremo ad investire come associazione su questi valori insieme a tutti quelli che vorranno condividere lo spirito e l’obiettivo di questa iniziativa.

Colgo l’occasione – conclude Leone – di ringraziare enormemente tutti i cittadini bellesi e le aziende del territorio che anche quest’anno ci hanno dato fiducia finanziando concretamente il nostro premio”.

Un’edizione importante quella di quest’anno che vedrà la partecipazione di diversi ospiti eccellenti del calibro di Gianvito Scaringi ricercatore confermato presso l’Università Carolina di Praga, Carmine Caniani violista professionista del quartetto Mitja e Donatella Cascia prof.ssa dell’IIS “Einstein – De Lorenzo” di Potenza. A condurre la serata sarà Veronica Turiello, redattrice del “Bellese Magazine” ed autrice Rai per Nero Caffè.

Quattro borse di studio del valore di 500 euro verranno assegnate ai diplomati che hanno ottenuto quest’anno una votazione finale compresa tra 90 e 100, mentre le altre tre borse di studio del valore di 300 euro saranno consegnate, per la prima volta da quando esiste il premio, anche ai ragazzi della scuola media inferiore dell’Istituto Comprensivo di Bella-San Cataldo che abbiano ottenuto un voto finale compreso da 9 a 10.

Un’iniziativa lodevole quella dell’associazione Filemone, da replicare in ogni Comune d’Italia, che valorizza i giovani e li rende protagonisti concretamente.