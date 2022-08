Sostenibilità ed efficienza energetica, Latronico: "L'indirizzo politico va verso la transizione"

“La Basilicata deve accelerare il suo impegno per la sostenibilità e l’efficienza energetica, soprattutto per rispondere a un momento di crisi come quello attuale, tra emergenza siccità e caro bollette. Per quanto riguarda il grande tema delle acque, il giorno 27 di luglio, presso la direzione regionale dell’ambiente, del territorio e dell’energia, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di produzione del Cova. Al tavolo della conferenza di servizi sono seduti tutti gli enti e gli uffici deputati alla valutazione del progetto, al fine di garantire che la realizzazione dell’impianto e il suo esercizio avvengano nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente, della salute dei lavoratori e della popolazione. Nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e partecipazione, gli atti della conferenza saranno resi pubblici sul sito della Regione Basilicata. Le osservazioni fatte pervenire per iscritto dalle associazioni ambientaliste sono state integralmente riportate all’esame della conferenza. Lasciamo lavorare uffici ed enti competenti, senza alcuna forma di ingerenza nell’attività amministrativa, ma l’indirizzo politico mio e di questa giunta è di favorire ogni misura nella direzione della transizione energetica, in particolare per quanto riguarda il risparmio idrico”. Lo afferma in una nota l’assessore all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico.