Lavello, domani è la festa di Sant'Anna: l'antica chiesa è stata appena restaurata con il sostegno di cittadini e imprese

LAVELLO- Domani è la festa di Sant'Anna. La graziosa e antica chiesa di Sant’Anna, edificata il 1586 a Lavello nel rione Cappuccini, è stata recentemente oggetto di lavori di ristrutturazione finanziati anche con il contributo di cittadini e imprese della città dauna.

La Banca di Credito Cooperativo Gaudiano di Lavello ancora una volta non ha fatto mancare il proprio sostegno donando la statua lignea di Sant’Anna, appositamente realizzata dalla Ferdindand Stuflesser 1875 di Ortisei, storica azienda altoatesina (fornitore pontificio) che da 140 anni realizza sculture in legno poi dipinte a mano.

Nei giorni scorsi, alla presenza di numerosi fedeli, il Vescovo di Melfi S.E. Ciro Fanelli, nel corso di una bellissima e sobria cerimonia per la riapertura al culto della chiesa, ha benedetto la statua.

Il Vescovo e il Parroco Don Danilo Marino hanno sentito il bisogno di ringraziare la BCC, nella persona del suo Presidente Michele Abbattista, per la costante attenzione che la banca locale riserva alle tante iniziative promosse dalle parrocchie della diocesi del Vulture Melfese.

La statua andrà così ad arricchire questa bellissima chiesetta che già conserva, nella parete frontale del presbiterio, la tela dell’Annunciazione (1580 di Antonio Stabile) e, sulle altre pareti, dipinti ad olio del XVII secolo attribuiti ad Alonso de Cordova e a Girolamo Bresciano.

Presso la chiesa c’era un convento dei frati cappuccini, ha funzionato fino dopo l’unità d’Italia; poi è stato chiuso.

E’ stata sede di un asilo infantile gestita da don Raffaele Modugno e coadiuvato da maestre diplomate di stretto assonanza cattolico.

Nell’interno del convento c’era una ricca biblioteca e un archivio di documenti e lettere.

E’ stata sede della Fondazione S. Anna.

Ora i locali sono stati dati in concessione ad una cooperativa come sede di Hospice per anziani.