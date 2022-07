Comune di Tricarico, si dimettono in 7: il sindaco Vincenzo Carbone perde la maggioranza

«Questa mattina i consiglieri comunali di Tricarico del gruppo “Cristianamente Riprendiamo a Dialogare”, Antonio Melfi, Antonio Mangiamele, Roberta Di Dio, Rocco Dema, hanno rassegnato le loro dimissioni, unitamente a Matteo Martelli, già vice sindaco, e ai due assessori Lotito Mariarosaria e Centola Pancrazio, quest’ultimo già presidente del consiglio. Giunge così al capolinea l’esperienza amministrativa targata “Radici e Futuro” e guidata, a fasi alterne, dal sindaco Vincenzo Carbone. A tre anni esatti dall’insediamento si scioglie il consiglio comunale di Tricarico. Nonostante il profilo di rispetto e correttezza istituzionale sempre tenuto dai consiglieri del CRD, nell’ottica della più seria e controllata dialettica che caratterizza l’azione del gruppo di minoranza in seno al Consiglio comunale, è indubbio che, dal momento in cui, a seguito della sentenza della Cassazione che ha riportato nelle funzioni di sindaco il Carbone, il clima di collaborazione, rispetto e fiducia, nella sua stessa maggioranza, si è incrinato irreparabilmente e visibilmente. Si apre, ancora una volta, una nuova pagina per Tricarico: l’auspicio è che chiunque intenda entrare nella competizione elettorale metta al centro la rinascita e la ricostruzione, anche emotiva, del paese, perché non sia più un “paesetto in frantumi” sperduto, ma un ridente ed operoso paese che trasmetta serenità e gioia innanzitutto a chi, caparbiamente, ha scelto di viverci, e poi a quanto vorranno venirci a fare visita».