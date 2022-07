Martha Lasaponara per l'orgoglio lucano in Uruguay

Questa mattina il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente dell’Associazione Lucani nel Mondo ha firmato il decreto di iscrizione all’albo delle associazioni e federazioni dei Lucani nel Mondo. “L’Associazione – ha detto Lasaponara – nasce con lo scopo di dare più rilievo alla storia, alla letteratura e alle tradizioni lucane, temi importanti per meglio diffondere le radici della nostra regione. Senza conoscenza non c’è amore e la cultura è il cammino verso le proprie radici”. La nascita della nuova Associazione coincide con i festeggiamenti in Uruguay dei 192 anni del giuramento della Costituzione.