Con Massimo Osanna, Dg dei Musei del Mibact, al via la rassegna “Il profumo dei libri”

“Il mondo nascosto di Pompei. Il carro della sposa, la stanza degli schiavi e le ultime scoperte” è il titolo del libro edito da Rizzoli scritto a quattro mani insieme a Luana Toniolo, direttrice Regionale dei Musei della Sardegna, su cui dialogheranno, insieme all’autore, la docente di lettere Angela Guma e la giornalista Eva Bonitatibus. Gli autori conducono il lettore dentro il cantiere di Civita Giuliana, comunicando l'emozione della scoperta e la passione del loro lavoro. Fino all'ultimo ritrovamento: una stanza abitata da una famiglia di schiavi che, a distanza di duemila anni dalla tragica eruzione, restituisce la vita quotidiana delle classi subalterne. Un lavoro straordinario che mette in luce il lavoro paziente di Osanna al quale va riconosciuto il merito di aver cambiato il volto di Pompei.

Durante la serata verrà esposta un’opera dello scultore Antonio Sebastiano Daraio, “Ricomposizione di forme”. Gli altri appuntamenti della rassegna vedranno la presenza di Paolo Massobrio, giornalista, scrittore e gastronomo italiano, fondatore di Golosaria, rassegna di cultura e gusto, e presidente di Club Papillon, movimento di consumatori dedito al gusto. Massobrio presenterà martedì 9 agosto la raccolta di racconti "Del bicchiere mezzo pieno. Quando nella vita conta lo sguardo" Comunica ed., insieme alla docente di lettere Angela Guma e ai giornalisti Eva Bonitatibus e Rocco Infantino.

Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, presenterà al pubblico il suo “La cappa. Per una critica del presente”, Marsilio ed., venerdì 12 agosto insieme all’economista Gianpiero Perri e alla giornalista Eva Bonitatibus. Giuseppe Lupo, scrittore e saggista, sarà il protagonista di una Conversazione letteraria “Da Olivetti a Gli anni del nostro incanto: la letteratura industriale” venerdì 19 agosto con la docente di lettere Angela Guma e con i giornalisti Eva Bonitatibus e Rocco Infantino, prendendo sputo dalle sue opere “La letteratura al tempo di Adriano Olivetti”, Edizioni di Comunità, e “Gli anni del nostro incanto”, Marsilio. Chiuderà la rassegna venerdì 26 agosto il generale Francesco Paolo Figliuolo con il suo libro “Un italiano. Quella che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande. Conversazione con Beppe Severgnini”, Rizzoli, in dialogo con la docente di lettere Angela Guma e i giornalisti Eva Bonitatibus e Massimo Brancati. Tutti gli incontri della rassegna si terranno nei giardini della Dimora Storica Giorni Resort a Pignola con inizio alle 20,00. È consigliabile la prenotazione presso gli organizzatori.