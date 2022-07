Arpab, l'ex Dg Tisci difende Ramunno e smonta le sinistre polemiche: «Serviva un tecnico ma era necessario fosse dei loro»

«La sinistra insorge contro la nomina di Donato Ramunno alla Direzione Generale Arpab. Quando fui nominato io dissero che non era opportuno nominare un avvocato alla direzione dell'Arpab (malgrado fossero avvocati e laureati in Legge tutti i predecessori) ma serviva un tecnico», premette in un post su Facebook l'ex Dg dell'Arpab. «Ramunno è un tecnico, è un geologo, si occupa di una delle attività proprie dell'Arpab. Per la sinistra non va bene neanche Ramunno. Secondo i signori della sinistra - rimarca Tisci - serviva un tecnico ma era necessario fosse "dei loro", dovevano sceglierlo loro e doveva piacere a loro. Uno strano modo di concepire le istituzioni intese come cosa loro per cui va bene chiunque non sia di destra. Potranno tornare a farlo se e quando vinceranno le elezioni. Si chiama democrazia, un concetto che a sinistra ignorano».