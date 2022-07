Lavello, parte il progetto InCas: c'è già uno schema di Masterplan

Si é tenuto presso il comune di Lavello il primo incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti della task force del progetto InCas, il progetto realizzato da ANCI in collaborazione con Cittalia e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante il Fondo Nazionale Politiche Migratorie per sviluppare un programma di carattere nazionale che fornirà un supporto all’ente con la costruzione dei Piani Locali Multisettoriali.

In questa prima fase é stato presentato dalla dottoressa Martina Mugnaini responsabile task force locale e dal dottor Maurizio Alfano, responsabile per il Mezzogiorno, uno schema di Masterplan come documento di indirizzo strategico che sviluppa un’ipotesi complessiva di programmazione del territorio sul tema del contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi – che sarà messo a disposizione del comune e che potrà essere utilizzato come modello di base per l’elaborazione del documento locale di programmazione.

Un’occasione questa in cui il comune di Lavello insieme ad altri attori pubblici e privati puó immaginare una visione efficace a lungo termine per il raggiungimento di obiettivi legati all’inclusione sociale e lavorativa sfruttando positivamente le peculiarità del nostro territorio nel settore agroalimentare.



Un lavoro di sinergie di più soggetti della durata di circa un anno che vedrà nei prossimi appuntamenti uno studio qualitativo oltre ad una serie di attività di animazione e confronto rivolte alla rete degli stakeholder e finalizzate alla raccolta e scambio di esperienze e buone prassi all’interno della comunità.

L’approfondimento qualitativo e l’attività di animazione avranno un taglio fortemente operativo, ponendosi l’obiettivo di accelerare l’adozione di misure di contrasto locale al caporalato in un contesto che incoraggi un ruolo attivo degli enti locali mediante la condivisione con la comunità.