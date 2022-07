Melfi, prove tecniche di riorganizzazione per la Democrazia cristiana

La Democrazia cristiana ritorna con il proprio simbolo storico e invita tutti a partecipare all’incontro di presentazione e organizzazione del partito, oggi alle ore 19, presso l’Hotel Due Pini della città federiciana. L’organizzazione dell’evento è affidato alla presidenza regionale di Basilicata retta da Domenico Lamorte.

Motto: “AIUTACI A FARE GRANDE L’ITALIA”:

-per ricostruire la Nazione , con gente del tutto nuova;

-è costituita da gente capace e di buona volontà, senza politici riciclati;

-non partecipa ai rimborsi elettorali ai partiti;

-si propone come alternativa ai dissesto politico attuale con obbiettivi politici concreti, tra cui:

-il sostegno ai cittadini più deboli,la riduzione delle tasse, taglio alle spese dello Stato, sicurezza dei cittadini,maggiore legalità, ripresa economica, riforma del lavoro e il sostegno alle imprese.