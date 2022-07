TotalEnergies, ecco “Bus del Mare”: Corleto P., Guardia P. e Gorgoglione più vicine a Scanzano

TotalEnergies EP Italia riproporrà, dall’11 luglio al 31 agosto, il “Bus del Mare”, il servizio di trasporto gratuito promosso ogni estate dalla compagnia per i lucani che vogliono recarsi sulle spiagge di Scanzano Jonico. Le corse, previste ogni giorno eccetto il 15 agosto sono due: una con partenza da Corleto Perticara alle ore 8:00, fermata a Guardia Perticara alle 8:15 e arrivo a Scanzano Jonico alle 9:15; l’altra con partenza da Gorgoglione alle ore 8:00 ed arrivo a Scanzano alle 9:15. Le corse per il rientro dalla cittadina jonica partiranno alle 17:00. Per aderire basterà prenotarsi telefonicamente entro le ore 13:00 del venerdì per le corse di sabato, domenica e lunedì ed entro la stessa ora del giorno precedente per le corse dal martedì al venerdì. I numeri dedicati a chi intende partire da Corleto e Guardia Perticara sono rispettivamente 0971/965711 e 0971/964004 mentre chi intende partire da Gorgoglione potrà contattare lo 0835/560078. “Con grande piacere - dichiara Ambrogio Laginestra, responsabile del Dipartimento Relazioni col Territorio di TotalEnergies EP Italia - riproponiamo anche nel 2022 questo servizio, molto apprezzato da coloro che ne usufruiscono. L’utenza è ogni anno sempre più numerosa, composta principalmente da giovani, donne, anziani e bambini oltre che dalle tante persone che tornano in Basilicata nel periodo estivo e si avvalgono del servizio offerto, per godersi le splendide spiagge della regione”.