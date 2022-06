Proroga per i precari della sanità lucana, Polese: "È esattamente quello che auspicavamo"

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia della proroga dei termini dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario delle aziende sanitarie lucane comunicata oggi dall’assessore alla Sanità, Francesco Fanelli”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che aggiunge: “E’ esattamente quello che auspicavamo nel nostro Ordine del giorno del 24 maggio scorso in cui si chiedeva alla Giunta regionale di invitare gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale a prorogare, ulteriormente, i contratti, a tempo determinato, del personale sanitario impegnato per l’emergenza Covid e vigilare che le stabilizzazioni a tempo indeterminato previste dalle leggi avvengano celermente”. “Al netto delle primogeniture sulla stabilizzazione dei precari chiesta a più ripresa negli scorsi mesi anche dai sindacati, la cosa fondamentale, così come ribadito oggi stesso anche dall’assessore Fanelli è che la Regione Basilicata, pur fuori dallo stato di emergenza epidemiologica, non può permettersi di perdere il patrimonio di competenze acquisite in questi due anni in un futuro in cui non si possono certamente escludere altre emergenza pandemiche”, aggiunge Polese che conclude: “Quello che ci auguriamo, al netto delle valutazioni personali e delle appartenenze politiche, è che ora si proceda celermente all’obiettivo principale che rimane la stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale sanitario precario affinché la sanità lucana sia pronta e adeguata a offrire il massimo servizio nel quotidiano ma anche in eventuali fasi di crisi”.