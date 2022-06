La Bradanica porta via i sogni di Rossella, 25 anni di Matera: «Un destino assurdo»

«La nostra guida, determinata e autorevole, sempre pronta ad aiutare e sostenere il prossimo, oggi ha perso la sua. Il consiglio direttivo, gli organi istituzionali e tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Matera, si stringono attorno alla presidente Vita Spagnuolo per il terribile lutto che le ha strappato via, a soli 25 anni, sua figlia Rossella Morea.

Vita viveva con orgoglio la vocazione della sua giovane figlia verso il terzo settore e la sua vicinanza agli altri e oggi, all’improvviso, ha dovuto trovarsi di fronte alla prova più assurda che la vita possa riservare: perdere un figlio o una figlia. Un destino assurdo, ancor prima che ingiusto, che nemmeno la profonda capacità di supportare chi è in difficoltà, che la nostra presidente ha sempre mostrato, potrà sopportare. A Vita e ai suoi cari, in questo momento, va tutto il nostro affetto, nel ricordo indelebile della bellissima e ammirevole Rossella».