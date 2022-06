Recesso dalla società consortile Aeroporto di Pontecagnano, Pittella: "Scellerata scelta di Bardi"

“La scelta di Bardi di uscire dalla società consortile dell’aeroporto di Pontecagnano è scellerata ed è priva di qualsiasi strategicità. Non c’è un braccio di ferro da fare, soprattutto quando chi dovrebbe ascoltare e leggere le carte, gioca con il populismo tout court, quanto piuttosto rivolgere l’invito al governatore di giungere a più miti consigli e rivedere una decisione che rischia di danneggiare la Regione”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella che aggiunge: ”L’ aereoporto è ormai prossimo all’apertura e la società è in attivo. Non ha perdite ed è solida, tanto più perché la Gesac gestirà sia lo scalo di Napoli che quello a noi più prossimo di Pontecagnano. Non sfugge che la pista sia servente 2/3 del territorio regionale: Marmo, Val d’Agri, Lagonegrese, Potentino. Con quali criteri si è operato un 'recesso immediato'? Perché? Cosa comporta? L’investimento su Pisticci, che pure merita rilancio e funzioni precise, non può essere la cartina al torna sole, per motivare la fuoriuscita da Pontecagnano". "Ricordo - aggiunge ancora Pittella - che la scelta di subentrare nella Società Consortile Aereoporto Salerno-Pontecagnano passó per una legge regionale nel 2015 e dunque da un dibattito e da una decisione del Consiglio regionale che oggi è ridotto ad un teatrino senza ruolo; la bontà di quella scelta è stata poi confermata nel 2019 dall’attuazione del piano di investimenti del ministero dei Trasporti. Bardi - conclude - la smetta di ipotecare la Regione ed il suo futuro. Ci ripensi e noi lo sosterremo in questa direzione”.