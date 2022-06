Piro vuol rottamare i colleghi di partito Cupparo e Bellettieri: «Hanno paura di perdere il banco»

Ma l’assessore regionale Francesco Cupparo e il consigliere regionale Gerardo Bellettieri, entrambi forzisti, hanno fanno sapere in una nota che: «Si dissociano dalle estemporanee notizie di stampa che riguardano la dismissione della partecipazione della Regione Basilicata nella società consortile dell’aeroporto Pontecagnano-Salerno e che non rispecchiano la posizione di Forza Italia. Nel documento programmatico del Presidente Bardi, sostenuto dai partiti del centro-destra, è chiaramente indicata la scelta di individuare l’aviosuperficie di Pisticci come struttura aeroportuale per la Basilicata e contestualmente di dismettere le quote societarie detenute nella società che gestisce lo scalo salernitano che come è noto negli ultimi anni ha solo accumulato debiti che la stessa Regione - dicono Cupparo e Bellettieri - ha dovuto ripianare per la percentuale di quota detenuta. La visita durante la campagna elettorale regionale del Presidente Berlusconi all’aviosuperficie di Pisticci, accompagnato da Bardi, è la più autorevole conferma dell’atteggiamento assunto da Forza Italia, con il suo più autorevole rappresentante, in piena coerenza e quindi non ammette dubbi e perplessità sulla posizione di Fi. Basterebbe rileggersi le dichiarazioni e riascoltare le interviste rilasciate in quell’occasione dal Presidente Berlusconi per mettere fine - concludono i forzisti - ad un’incomprensibile ed ingiustificata polemica, strumentalmente ‘cavalcata’ da organi di informazione e che non trovano alcuna motivazione reale».

LE TURBOLENZE FORZISTE

Piro "il rottamatore" - però - non perde la sua dialettica e dopo settimane di polemiche, archivia il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala, per dedicarsi ai colleghi di partito: Cupparo, che siede tra i banchi della Giunta e Bellettieri che siede tra i banchi del Consiglio, entrambi candidati alle scorse elezioni regionali nella lista di Forza Italia per la provincia di Potenza e legati da un filo, non tanto sottile, del così detto "scaldapoltrone" Bellettieri in Consiglio in sostituzione di Cupparo in Giunta, evocato - per l'appunto - dallo stesso consigliere originario di Lagonegro: «Il Consigliere regionale Gerardo Bellettieri, non eletto, supplente , rilascia dichiarazioni inopportune insieme all’Assessore Cupparo, per paura di perdere il “banco”. La dignità sotto i piedi. Povera Regione Basilicata. Uscire dall’aeroporto di Pontecagnano è una follia». Ma Piro alza la posta e si rivolge direttamente al presidente: «La maggioranza non esiste più. Il Presidente Bardi ne prenda atto». Con l'aeroporto di Pontecagnano a volare sono solo gli stracci.