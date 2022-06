Festa della Bruna, lo 'strazzo' del Carro trionfale in diretta sulla Rai? Bardi apre: «È un obiettivo»

La proposta di Matera Si Muove ha sortito gli effetti sperati anche se la diretta dello strazzo del Carro trionfale della festa della Bruna potrà concretizzarsi solo il prossimo anno e non già in questa edizione. E’ quanto annuncia in una nota il governatore lucano Vito Bardi: «Quest’anno la festa della Bruna avrà una copertura sulle TV e i giornali nazionali anche grazie all’individuazione di un partner media da parte dell’Ufficio stampa e comunicazione della Presidenza della Giunta regionale, ma l’obiettivo per l’anno prossimo è di portare la festa plurisecolare dei materani sulla RAI. Abbiamo a tal fine già avviato le interlocuzioni con la Rai a Roma e la Regione Basilicata garantirà il supporto economico e logistico per dare la meritata rilevanza nazionale alla Festa della Bruna. Matera è la proiezione internazionale della Basilicata e ha il sostegno della mia Giunta e di tutta la Regione».