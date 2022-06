Big Data e Analytics: il webinar della Camera di commercio della Basilicata

Come estrarre valore dai dati

L’enorme quantità di dati disponibili sia dentro che fuori l'azienda, viene spesso sottovalutata e spesso va perduta a meno che non diventi oggetto di una lettura "intelligente" che consenta di trasformala in un fattore altamente competitivo per le imprese. Esistono strumenti e metodologie per leggere ed interpretare i dati, che però devono essere supportati da un'adeguata cultura aziendale. Questi sono gli argomenti che verranno trattati nel webinar promosso e organizzato dalla Camera di commercio della Basilicata, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl

Per la registrazione: https://forms.gle/nFA3ax6K7d468owQ7