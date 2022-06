Il Crob è stato confermato Irccs, soddisfazione di Zullino (Lega): "Nonostante alcuni rosiconi .. "

"Sono molto felice di annunciare che il Crob di Rionero è stato confermato IRCCS. Dopo tre anni di duro lavoro, raggiungiamo un risultato fondamentale per Rionero in Vulture e l’intera comunità lucana". Così il consigliere regionale della Lega, Massimo Zullino che aggiunge: "Ringrazio per il lavoro svolto in questi anni i colleghi tutti della IV Commissione in particolare i medici di cui mi avvalgo molto ovvero i Dottori Vizziello e Baldassarre. Ringrazio anche il Ministero della Salute con cui ci siamo interfacciati in questo periodo per il raggiungimento di questo fondamentale risultato. Un ringraziamento speciale al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi per l’impegno profuso per la causa e il direttore generale del Crob, dott. Gerardo Di Martino per l’ampia disponibilità e competenza oltre che per la sensibilità dimostrata a tal fine". "Nonostante alcuni rosiconi che hanno remato contro - prosegue Zullino -, abbiamo mantenuto la promessa annunciata in campagna elettorale e, dalle parole, siamo passati ai fatti. Chiudo questo mio mandato da Presidente della IV C. C. P. 'Politiche Sociali', con molta soddisfazione. È stata davvero dura ma sono grato a tutti per il risultato raggiunto. Per ora il Crob è salvo". "Adesso - conclude Zullino - è importante che si cominci ad investire sul serio in questa struttura di eccellenza che abbiamo in Basilicata. Ad Maiora Semper".