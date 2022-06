Ai lucani gas gratis, «Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto»: parola del capogruppo di FdI

«È una giornata storica per la Regione Basilicata e per le famiglie lucane. Possiamo annunciarlo con enorme soddisfazione, consapevoli della rivoluzionaria portata dell'iniziativa e del grande lavoro e degli sforzi profusi dal presidente Bardi: per i prossimi dieci anni il gas inteso come materia prima in bolletta sarà integralmente pagato dalla Regione ai cittadini lucani intestatari di utenza non industriale», lo afferma il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello. «Bisogna - prosegue Coviello - segnalare le aperture da parte dell'Ad di Eni. La Basilicata, come ben sappiamo, ha dato tanto a livello energetico al fabbisogno nazionale, con questo accordo viene, quindi, riconosciuto un ruolo strategico. Una equa compensazione che in un momento di grande difficoltà economica non può che essere accolta dalle famiglie con grande favore perchè il vantaggio per i lucani sarà diretto e automatico in bolletta. Come ho già sottolineato, sul tavolo delle trattative la Regione con il presidente Bardi, rispetto al passato, è più autorevole. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto. Un dato deve fare riflettere: chi ha governato ininterrottamente fino al 2019, dai banchi dell'opposizione grida prima alla propaganda e prova dopo, maldestramente, a salire sul carro di questo Accordo. Poco male, non resta che sorridere. Questa maggioranza prosegue a lavorare per i lucani e a praticare il cambiamento promesso. Vorrei concentrarmi - conclude Coviello - sulla ratio di quanto sottoscritto con le compagnie petrolifere: aiutare le famiglie nell'immediato, verosimilmente dal prossimo autunno con l'auspicio nel medio termine che i lucani scelgano di vivere, di rimanere o di fare ritorno e di stabilizzarsi in Basilicata perchè ritenuta una terra dalla condizioni favorevoli e dalle grandi opportunità in più settori».