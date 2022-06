Bardi incontra i sindaci neoeletti e riconfermati rinnovando l'impegno per lavorare insieme

“A nome della Giunta regionale porgo un augurio sincero di buon lavoro ai sindaci neoeletti e riconfermati nell’incarico. Con il vostro impegno per le comunità rappresentate sarà possibile rafforzare le politiche di rilancio dell’economia regionale, che il governo regionale intende sostenere attraverso gli investimenti previsti con i fondi del PNRR e con altri strumenti messi in campo, non ultimo il protocollo d’intenti per lo sviluppo sostenibile sottoscritto dalla Regione con le compagnie petrolifere Eni e Shell. I sindaci sono il primo riferimento dei cittadini, raccolgono le loro istanze e si fanno carico di tanti problemi. Sono un presidio essenziale per la democrazia e svolgono con impegno il proprio compito. A loro confermo l’impegno del governo regionale a lavorare insieme per il bene della comunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che oggi ha incontrato i sindaci eletti nella tornata delle elezioni amministrative del 12 giugno.