Da Stagliuozzo a Piano del Conte, sul caso del seggio elettorale Mecca replica a La Nuova Basilicata

“Ipotizzare che l’Amministrazione Comunale abbia compiuto scelte motivate da ragioni di carattere elettorale è un atto di gravità estrema, ingiustificabile e ripugnante che il Comune di Avigliano respinge con forza al mittente. Lo spostamento del seggio elettorale di Stagliuozzo ha carattere temporaneo ed è stato tempestivamente comunicato tramite il Sito Istituzionale del Comune, nonché comunicato ai cittadini per tempo, con i quali ho interloquito personalmente e chiarito le regioni dello spostamento. I locali, infatti, necessitano di interventi di adeguamento rispetto alla cui esecuzione non vi erano i tempi tecnici, e rispetto ai quali certamente porremo rimedio al più presto. Le accuse mosse tramite l’articolo in oggetto, non provengono dunque da un sospetto dei cittadini, così come affermato, ma unicamente dalla fantasia del giornalista, evidentemente disinformato e molto probabilmente interessato a gettare discredito sull’amministrazione che rappresento. Invito formalmente La Nuova Basilicata a chiarire ovvero a rettificare quanto riportato, riservandomi di tutelare l’ente che rappresento nelle sedi opportune”

Queste le parole del Sindaco di Avigliano, l’Avv. Giuseppe Mecca. L’articolo riportato questa mattina tramite le pagine del giornale La Nuova Basilicata, avente ad oggetto lo spostamento temporaneo del seggio elettorale di Stagliuozzo, assolutamente inadeguato sul piano giornalistico, non motivato e non suffragato con dati di fatto, muove accuse gravissime

che l’Amministrazione Comunale di Avigliano intende dunque respingere fermamente al mittente. Nel corpo del citato articolo, infatti, il giornalista D.P. ha sostenuto quanto segue “da sempre Stagliuozzo ha sempre eletto uno o più consiglieri comunali, ora, invece, il consigliere lo hanno eletto a Piano del Conte e dunque potrebbe essere questa la spiegazione della scomparsa del seggio”. Il seggio elettorale in questione, in occasione delle recenti votazioni in materia di Referendum, è stato temporaneamente spostato presso altra sede sita in località Piano del Conte, conservando immutato il bacino elettorale di riferimento, unicamente per ragioni legate alle condizioni dell’immobile il quale necessita di lavori di adeguamento per poter essere adibito a seggio elettorale. Lavori che l’amministrazione ha già in proposito di eseguire nei prossimi mesi.