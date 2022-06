Raccordo autostradale Sicignano-Potenza: a Vietri di Potenza tragedia sfiorata

Oggi, intorno alle ore 10.00 sul Raccordo autostradale Sicignano-Potenza un incidente autonomo ha coinvolto un mezzo pesante a Vietri di Potenza, all’altezza del salto di carreggiata all’uscita del viadotto “Pietrastretta”. Sempre attuale il tema della sicurezza stradale, in particolare di un'arteria principale "un cantiere a cielo aperto da oltre venti anni" che collega il capoluogo lucano con la Campania. Infiniti lavori di adeguamento e messa in sicurezza, deviazioni e i tantissimi disagi per i pendolari più volte segnalati e documentati dal Mattino. I numerosi salti di carreggiata - talvolta preventivamente scarsamente indicati - che rappresentano un grande pericolo non solo per i mezzi pesanti. Seguiranno aggiornamenti sul ripristino della viabilità