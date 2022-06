Bradanica, ennesimo incidente stradale dal drammatico bilancio: un morto e quattro feriti

Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata sulla Ss Bradanica, nei pressi di Irsina (Matera). Cinque ragazzi di Irsina, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che si trovavano a bordo di un’auto sono precipitati in un dirupo. Uno di loro è deceduto e due sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali di Matera e Potenza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30: un morto e quattro feriti. I cinque ragazzi erano partiti da Irsina questa mattina per trascorrere una giornata in piscina. Ma all’altezza dell’innesto con la statale 96 bis in direzione Potenza è avvenuto il tragico incidente: l’auto è uscita fuori strada. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La ragazza di 17 anni è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza, in codice rosso. È in rianimazione, le sue condizioni sono gravissime come quelle di un altro 17enne, condotto in ambulanza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove sono arrivati anche gli altri due feriti, la quindicenne e un altro 17enne, ma in codice giallo.