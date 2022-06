«U Putenz e’ semb nu squadrone», Caiata resta al 15 per cento e annuncia Donato Macchia

Salvatore Caiata, oramai ex presidente del Potenza, ha annunciato sul suo profilo social, di fatto ufficializzandolo, il passaggio di quote del club rossoblù a Donato Macchia: «Da oggi il Potenza Calcio Official ha un nuovo grande Presidente: Donato Macchia. Io sono il suo primo tifoso. Sicuro che la sua forza, la sua capacità, la sua visione ci porteranno dove non siamo ancora arrivati. È stata per me una grande soddisfazione dopo aver preso cinque anni fa una società che aveva solo dei tifosi eccezionali e un bel po' di debiti cederla negli uffici romani della DLA Piper, un colosso mondiale, che ne ha attestato la correttezza gestionale e la grande professionalità del futuro Presidente. Un ringraziamento va a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi cinque anni ma un plauso speciale va a Enzo Summa che con la sua grande capacità professionale ha permesso al potenza di navigare in acque tranquille e di ricevere un plauso da un advisor internazionale. U Putenz e’ semb nu squadrone». Il deputato di FdI resterà all’interno del club con una quota di minoranza pari al 15 per cento: «Nella mia vita, – ha detto Caiata ospite di 'Stop&Gol' – ho imparato a vivere sia il ruolo di protagonista sia il ruolo di comparsa, quindi non ho nessun problema a fare un passo indietro per il bene del Potenza, di cui sono e resto il primo tifoso. Con Macchia non è stata una trattativa commerciale, perché sono state chiare sin da subito le ambizioni e la voglia di riservare al Potenza un futuro importante. Questo è bastato per non aggiungere altro».