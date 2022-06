Sasso e Merra lanciano la sfida al Pnrr da scuola e formazione: 6 milioni per l'Agrario di Lavello

È di sei milioni di euro il finanziamento, con fondi del Pnrr, che sarà destinato al "progetto per il nuovo Istituto tecnico tecnologico agraria, agroalimentare ed agroindustria di Lavello (Potenza)": lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra che, ieri, assieme al sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso, ha visitato l'attuale plesso oggetto del finanziamento. "Un progetto - ha spiegato l'assessore lucano - che garantirà a Lavello e a tutta la provincia di Potenza un presidio didattico innovativo, di moderna concezione, a basso impatto energetico, completamente sicuro dal punto di vista sismico e che guarda - ha aggiunto - al futuro, all'innovazione e alla sostenibilità negli ambienti e nei materiali". Merra e Sasso hanno presieduto l'evento di presentazione del progetto all'istituto comprensivo "Solimene", dove - ha spiegato la componente della giunta regionale - si pensa al un progetto campus.

"A Lavello insieme a Donatella Merra, amica e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, abbiamo illustrato il progetto del valore di sei milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio dell’Istituto tecnico tecnologico di agraria, agroalimentare e agroindustria “Giuseppe Solimene”. Uno dei sei progetti - ha ribadito il sottosegretario - che si sono aggiudicati il finanziamento da 25 milioni di euro ripartito di recente dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del PNRR. Sarà un edificio innovativo dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibile e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusivo e in grado di garantire una didattica basata sulla piena fruibilità di tutti gli ambienti. In questo primo anno da sottosegretario, ho avuto modo di visitare molte scuole legate a doppio filo con il comparto enogastronomico e agrario e ho avuto l’opportunità di conoscere più a fondo realtà in grado di offrire percorsi formativi di altissimo profilo e grandi opportunità occupazionali anche in contesti socioeconomici per nulla semplici. Una risorsa preziosissima per il Paese".

Sasso, inoltre, ha anche visitato la sede Unibas di Potenza ed ha preso parte ad un convegno sull’inclusione. "Gli insegnanti di sostegno, ad esempio, devono essere di più e avere un'abilitazione: va chiesto uno sforzo alle università italiane per incrementare i posti a disposizione per la formazione" ha ribadito.